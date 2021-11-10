الفنان لطفي لبيب لـ«الوطن»: سأظل ممثلا حتى أدخل قبري

نفى الفنان القدير لطفي لبيب شائعات اعتزاله المجال الفني، وسفره للعلاج في الخارج، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الكلام ده مش صحيح، أنا لم أعتزل التمثيل وسأظل ممثلًا حتى أدخل قبري».

لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله الفن

أما عن الأخبار المتداولة والتي تفيد اعتزاله الفن، أوضح لطفي لبيب أنه كان يمزح معهم باعتزاله أعمال الأكشن وليس اعتزال التمثيل، مضيفًا أنه يشارك حاليًا في تصوير مسلسل إلا أنا حكاية «ويبقى الأثر» بطولة الفنانة نجلاء بدر بعد غياب عامين.

لطفي لبيب يكشف دوره في «ويبقى الأثر»

كما كشف «لبيب» تفاصيل الدور الذي يجسده خلال أحداث الحكاية، مشيرًا إلى أنه يؤدي دور والد الفنانة نجلاء بدر الذي يتحمل مسؤوليتها ويدافع عنها بعد وفاة زوجها، وتدور الحكاية في إطار المشاكل التي تتعرض لها الست بعد وفاة زوجها، ومشاكل الوصاية مع والد زوجها.

وكان الفنان لطفي لبيب أوضح خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي أنه لا يوجد أي فنان يعتزل الفن، ولكن الإمكانيات الصحية هي ما تجبره على تقليل المشاركة في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ليست كالسابق، قائلًا: «الأستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل، وهو على كرسي متحرك، وأنا بشتغل لو جالي شغل، وبحب التمثيل جدا، وبحب جمهوري جدا بعشقه، فصعب عليا انسحب بهذا الشكل».

أبطال حكاية ويبقى الأثر

يذكر أن «ويبقى الأثر» هي الحكاية السادسة من حكايات مسلسل «إلا أنا»، وتشارك في بطولتها الفنانة نجلاء بدر، مصطفى درويش، رانيا منصور، محمد التاجي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، إنتاج شركة أروما.

أخر أعمال لطفي لبيب

وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك فيها «لبيب» مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في موسم رمضان عام 2020، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.