لطفي لبيب يُشارك في مسلسل «إلا أنا.. حكاية ويبقى الأثر» بعد غياب عامين

يعود الفنان لطفي لبيب، إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام نحو عامين، منذ مسلسل رجالة البيت، حيث يُشارك في مسلسل إلا أنا، بحكاية جديدة تحمل اسم ويبقى الأثر، من بطولة الفنانة نجلاء بدر.

نجلاء بدر عن اعتزال لطفي لبيب: «عجبي»

وقالت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «كتير من الصحف والمواقع تناولت امبارح خبر اعتزال الفنان الجميل لطفي لبيب، في نفس الوقت اللي كان متواجد معي بنصور مشهد في مسلسل ويبقى الأثر.. عجبي».

أبطال حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا

يذكر أنّ نجلاء بدر، تواصل تصوير حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا، تمهيدًا لعرضها خلال الأيام المُقبلة، عبر قناة دي إم سي، حيث إنها مكونة من 10 حلقات، ويُشاركها البطولة كلّ من مصطفى درويش، ومحمد التاجي، ولطفي لبيب، ورانيا منصور وإيناس كامل وآخرين، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ لطفي لبيب: مش بيقدر يقف على رجله

يذكر أنّ الفنان لطفي لبيب، ابتعد عن الساحة الفنية في الأعوام الأخيرة، بالتزامن مع الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها وإصابته بجلطة في المخ، إذ أنها أثرت بشكلٍ سلبي على حركة يده وقدمه، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقًا: «أنا مش سليم، نصي مش سليم، لما أتحرك بتسند على حد».

ويحرص لطفي لبيب، على الابتعاد عن الساحة الفنية، والمُشاركة في أعمالٍ جديدة في أضيق الحدود، بما يتناسب مع أوضاعه الصحية الجديدة، إذ صار يميل إلى المتابعة من بعيد والمُشاهدة، مؤكداً أنه استغل حبه للفن من خلال كتابة مسلسلين لازال العمل قائما عليهما، ومن المُقرر خروجهما للنور خلال الفترة المُقبلة.