لطفي لبيب: قدمت 380 عملا فنيا.. وعادل إمام إنسان رائع

مسيرة فنية طويلة عاشها الفنان القدير لطفي لبيب وتحدث عنها خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مؤكدًا أنه قدم 380 عملا فنيا منها 140 فيلما «مكنتش بقعد وكل ده ولا أتوقف عن المسرح»، مؤكدًا أنه حظي بتكريمات متعددة «أنا اتكرمت في كل المهرجانات المسرح كرمني والسينما كرمتني واتكرمت في كل حتة».

تجربته الفنية مع عادل إمام.. «الزعيم» عامل زي مصلحة الدمغة

وتحدث لطفي لبيب عن بداياته في التمثيل «مثلت مع يحيى شاهين وعبدالمنعم مدبولي وعادل إمام، ومثلت مع كتير» مثنيًا على الفنان عادل إمام «أنا بحب عادل إمام كإنسان لأنه إنسان رائع وانت بتمثل عينه عليك ولو فيه ملاحظة يقولهالك وعادل إمام بيبص للممثل نظرة خاصة جدا ويعرف ده هيتطور ولا هيقف مكانه وأنا بعتبره مصلحة الدمغة واللي بيشتغل معاه يديله الدمغة».

لم أرتبط بأبناء جيلي بسبب الحرب

وأكد لطفي لبيب أنه لم يرتبط بأبناء جيله بسبب مشاركته في الحرب «أكتر جيل ارتبطت بيه مش جيلي لأني لما طلعت من الجيش لقيت أصدقائي وزملائي في الدفعة نجوم يعني كان معايا نبيل الحلفاوي، ونبيل ده اسم على مسمى ومفكر وبيعرف بفكر وبستشيره بثقة وكان معايا محمد صبحي وكان لازم أدخل على الجيل اللي بعدهم ودخلت على جيل هنيدي وأشرف عبدالباقي وعلاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي».