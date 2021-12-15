لطفي لبيب: لو حد سألني عن حياتي الشخصية هقوله وإنت مالك

حل الفنان القدير لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وأبدى إعجابه بما تشهده البلاد من التطور، وطالب بإزالة كوبري الأزهر، معتبرًا أنه يشوه المظهر الجمالي لمنطقة الجمالية والحسين.

مصر تشهد نهضة ماشوفنهاش من سنين طويلة جدا

وقال لطفي لبيب «فعلا فيه حالة نهضة في البلد ومحسوسة جدا ومشوفناش ده من سنين طويلة جدا وأنا حضرت بناء كوبري الأزهر وقعد 4 سنين يتبني من العتبة وينزل عند الدراسة، وفي الآخر لا أكتمك سر أتمنى إنه يتشال لأنه مشوه المنطقة في منطقة الجمالية والحسين ويا ريت يشيلو الكوبري ده لأنه بيشوه».

وأكد لطفي لبيب أنه يرفض الحديث عن حياته الشخصية والأسرية، مستنكرًا ما يحدث من بعض الفنانين من حديثهم المستمر عن أسرار حياتهم الشخصية، مضيفًا: «انا أب لتلات بنات لكن الحياة الشخصية دي حياتي وخليك في حالك ولو سألني صحفي عليها مجاوبش وأقوله انت مالك لأن دي حياتك الشخصية ولو تعرضت لمشكلة شخصية معرضهاش ولو صحية برضه لا وأنا عمري ما طلعت اشتكيت ومعنديش مجال للشكوى لكن علاج بتعالج والحياة عايشها ومش مطلوب مني أزود ثقل المسؤولين بشكوتي وخف اليومين دول عشان الدنيا تمشي عشان محدش فاضي لك».