لطفي لبيب: اللي بيحصل على السجادة الحمراء عرض أزياء

أكد الفنان لطفي لبيب أنه كان يلتزم بمواعيده طوال مسيرته الفنية الطويلة: «طول عمري أروح في معادي بالثانية وعمري ما اتأخرت لأني لو اتأخرت هأخر الزملاء وده عيب»، مستنكرًا عدم الاستعانة بخريجي المعاهد الفنية «خريجي المعاهد الفنية مبقوش الأساس وفيه حاجات تانية كتير دخلت الوسط وده مينفعش».

وأبدى لبيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» اشتياقه لجو استديوهات التصوير «جو اللوكيشن ده وحشني وأنا عايش فيه طول عمري ولما اتحرم منه اتضايق بعض الشيء».

سعيد باللي بيحصل في السعودية

وأبدى الفنان القدير سعادته بما يحدث في السعودية «سعيد باللي بيحصل في السعودية وفي الإمارات وسعيد بموسم الرياض»، مشددًا على أهمية أن يكون هناك دور للفنان المصري.

وتحدث لطفي لبيب عن الجدل الذي يدور حول بعض المهرجانات الفنية ومهاجمة البعض لها بسبب ملابس الفنانات على السجادة الحمراء «مبهتمش باللي بيتقال على المهرجانات لكن المهرجانات جوة مش على السجادة واللي على السجادة عرض أزياء».