«الصحة»: حالات عزل مصابي كورونا بالمستشفيات قاصرة على الحالات الحرجة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر شهدت خلال الأيام الماضية، تراجعًا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خلال الموجة الرابعة، مشيرًا إلى أنّ انكسار ذروة الموجة الرابعة مرتبط باستمرار تراجع معدل الوفيات والإصابات حتى نصل لأقل معدل.

عزل الحالات الحرجة بالمستشفيات

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لــ«الوطن»، اليوم، أنّ حالات العزل بالمستشفيات، قاصرة على الحالات المعرضة للخطر والتي تعاني من مضاعفات كورونا، لافتا إلى أنّ الحالات البسيطة والمتوسطة يجري إخضاعها للعزل المنزلي.

تطعيم الفئات باللقاح للوصول لمناعة القطيع

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تتوسع في عملية التطعيم بلقاح كورونا بمختلف المحافظات للوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء وعودة الحياة لطبيعيتها مرة أخرى في مختلف المجالات.

وأكد المتحدث الرسمي أنّ مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين واستهداف كافة الفئات التي يحق لها الحصول اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة.

الالتزام بكافة التدابير الوقائية

وأشار «عبدالغفار»، إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من مضاعفات كورونا وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداءالكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 308829 حتى اليوم.

وأوضحت «الصحة»، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 370819 من بينهم 308829 حالة تم شفاؤها، و21155 حالة وفاة.