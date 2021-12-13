الصحة: لا توجد حالات مصابة بـ«أوميكرون» في مصر حتى الآن

نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهور أي حالات بشأن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» في مصر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أول إصابة بالسلالة الجديدة، عار تماما من الصحة، إذ أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان وجود أي إصابات جديدة بمتحور كورونا أوميكرون من عدمه.

الصحة تنفي وجود أي حالات مصابة بـ أميكرون

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه وفقا للبيانات التي صدرت عن الوزارة وعملية التتبع والفحص للحالات المصابة بفيروس كورونا، التي تجري يوميًا، لم يتم رصد أي تغيرات في التكوين الجيني للفيروس، ولا توجد أي حالات مصابة بمتحور أوميكرون.

وحذر «عبدالفغار»، من عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر على بعض الصفحات، دون الرجوع لوزارة الصحة والتأكد من صحتها، مشددًا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تحليل «pcr» يكشف متحور أوميكرون

وأضاف أن تحليل «pcr»، ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد «أوميكرون»، مشيرا إلى أن هناك توسعا في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات.

جميع اللقاحات ذات فاعلية

وأكد متحدث الصحة، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة وتتفاوت من لقاح لآخر حسب طبيعة تصنيعه، مؤكدًا أن جميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتتمثل في «إحمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الإرهاق»، وتزول خلال يومين من تلقاء نفسها.

وأشار إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي».