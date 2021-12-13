«الصحة»: تطعيم 30% بلقاح كورونا ونستهدف الوصول لـ40% قبل نهاية العام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت 30% من إجمالي عدد المواطنين بلقاحات كورونا خلال الماضية، وتستهدف الوزارة إلى تطعيم 40% من عدد السكان قبل نهاية العام الجاري.

تحليل «pcr» يكشف متحور أوميكرون

وأضاف «عبدالغفار»، على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تحليل «pcr»، ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد للفيروس«أوميكرون»، ولا توجد صحة لعدم فاعلية التحليل مع المتحور الجديد، مشيرا إلى أن هناك توسع في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات.

استقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من المقرر أن تستقبل مصر شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل ولا داعي للقلق بشأن الأعراض الجانبية للقاح.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن زيادة عدد الملقحين يقلل من الإصابات والوفيات المتأثرة بالفيروس وتصبح أعراضه أقل حدة وخطورته أقل على عكس الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح تكون الأعراض أكثر حدة لديهم.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

وأوضح «عبدالغفار»، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين وتطعيم كافة الفئات التي يمكن لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من حدة الأعراض التي يمكن أن تسبب الوفاة لدى بعض الأشخاص.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

وأكد أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة وتتفاوت من لقاح لآخر حسب طبيعة تصنيعه، مؤكدًا أن جميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتزول خلال يومين وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الإرهاق».

وأشار إلى أهمية الحصول على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدين».