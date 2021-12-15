وزير الاتصالات في إستونيا للتعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، على رأس وفد من القيادات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متجها إلى العاصمة الإستونية تالين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأستونيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التجربة الاستونية الرائدة في التحول الرقمي، حيث تعد من أكثر المجتمعات الرقمية تطورا في العالم، فضلا عن خبراتها الواسعة في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

جدول زيارة وزير الاتصالات إلى أستونيا

ومن المقرر بحسب بيان، أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة، أندريس سوت، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في أستونيا، ومسؤولي الحكومة، وقيادات البرلمان الأستوني، لمناقشة آليات دعم التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، ودعم الإبداع التكنولوجي، وكذلك تبادل الخبرات في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الاستثمار في قطاع الاتصالات

كما يعقد وزير الاتصالات خلال زيارته إلى أستونيا، لقاءات مع مسؤولي الشركات الأستونية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.