وزير الاتصالات يشدد على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى «2022-2026»، الهادفة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

وخلال الاجتماع، شدّد وزير الاتصالات، على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني «2022 - 2026»، لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني وتأميـن البنـى التحتيـة للاتصالات والمعلومـات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في الارتقاء بوعي وثقافة الكوادر البشرية والذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.

رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني وذلك تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعي في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبراني بين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بكافة مستوياتهم وذلك في إطار تطبيق برنامج رفع الوعي المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021).

كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبراني الذي يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) في إطار جهـود الدولـة لدعـم الأمـن القومـي، وتنميـة المجتمـع المصري والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المسـتقبلية فـي مجال الأمن السيبرانى والمجتمـع الرقمـي بمـا يسهم في تحقيق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة شــاملة، وحماية الموطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني، والحفاظ علــى مصالــح الدولــة العليــا.