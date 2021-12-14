وزير الاتصالات: تذليل كافة العقبات التقنية أمام خبراء الأرصاد الجوية

أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالدور الكبير للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مجال الطقس والتنبؤات وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تعاظم دورها مع دخولها عصر التحول الرقمي، مؤكدا أن البروتوكول الذي يتم توقيعه مع الأرصاد، يساعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى في تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد، وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا وتذليل كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات رصدية دقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات، مع محمد منار وزير الطيران المدني، بمقر وزارة الطيران المدني؛ لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي، وسبل تعظيم الاستفادة من الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطيران المدني.

بروتوكول بين الاتصالات والطيران المدني

وشهد اللقاء، الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد، وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا، وتذليل كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات دقيقة للمتعاملين فى هذا المجال.

وزير الطيران يشيد بجهود «الاتصالات» في بناء مصر الرقمية

ومن جانبه، أثنى محمد منار وزير الطيران المدني على الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات وهيئات الدولة؛ لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدا أن وزارة الطيران تسعى إلى التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات لتحقيق طفرة تكنولوجية هائلة في مختلف مجالات وأنشطة صناعة النقل الجوي، تواكب الرقمنة الحديثة وعصر التحول الرقمي.