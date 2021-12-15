إحلال وتجديد 3 مستشفيات مركزية و8 وحدات صحية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من إحلال وتجديد 3 مستشفيات مركزية في قطاع غرب مدينة مرسى مطروح، وهي «السلوم المركزي» و«سيدي براني» و«عزل النجيلة»، إضافة إلى 8 وحدات صحية، هي «النجيلة البحرية»، و«رأس الحكمة»، و«فوكة»، و«أم الرخم»، و«سيدي حنيش»، و«الزويدة»، و«الظافر»، إضافة إلى وحدة قرية «سيدنا هود» الصحية في مركز ومدينة الحمام.

إنشاء وحدتين صحيتين في العلمين والسلوم

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية خلال لقائه ببعض القيادات التنفيذية والشعبية بديوان عام محافظة مطروح على هامش احتفالات مطروح بعيدها القومي الـ106، إنه جرى إنشاء وحدتين صحية جديدة في منطقة المغُرة جنوب مدينة العلمين، ومنطقة أبو ميلاد جنوب غرب مدينة سيدي براني، وهى من المناطق المحتاجه للخدمات الصحية والتى تحرص الدولة على توفير الخدمة الطبية بها لخدمة المواطنين من أهالى مطروح.

تطوير مباني 9 مستشفيات في مطروح

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير واستحداث مباني بعدد 9 مستشفيات، وهي مستشفي العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام، ومستشفى الحمام المركزي، ومستشفى الضبعة المركزي، ومستشفى رأس الحكمة المركزي، ومستشفي سيوة المركزي، و8 وحدات صحية ووحدة أولاد مرعي ووحدة أبو مرقيق، ووحدة النهوض بصحة المرأة، ووحدة النجيلة القبلية، ووحدة وادي الرمل، ووحدة جلالة، ووحدة زاوية العوامة بالإضافة إلى وحدة السادات الصحية.

إنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح

ولفت محافظ مطروح إلى الانتهاء من إنشاء مدرسة للتمريض داخل مستشفى مطروح العام، بدعم من محافظة مطروح لتوفير الكوادر من أطقم التمريض لدعم جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بها، والعمل على تدريبهم وإثقالهم بالخبرة من خلال وزارة الصحة.