مستشفى السلوم.. أكبر صرح طبي غرب مصر جاهز للافتتاح خلال أيام

أعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الاثنين، أن مستشفى السلوم الجديد، الذي يُعد أكبر صرح طبى أنشأته الدولة في غرب مصر، ضمن مشروعات التنمية من أجل مستقبل أفضل لأهالي مطروح، أصبح جاهزاً للافتتاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محافظ مطروح إنه تم الانتهاء من جميع جميع الأعمال الإنشائية، وفرش الأثاث، ودعم المستشفى بالأجهزة الطبية المختلفة، ليكون على أحدث طراز طبي، مع تركيب الأجهزة الطبية الحديثة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال المرضي من الدول الشقيقة المجاورة، مثل ليبيا، لتشجيع السياحة العلاجية.

وأضاف المحافظ أن سعة المستشفى تبلغ 94 سريراً، بالإضافة إلى 8 أسرة للعناية المركزة، و8 أسرة بوحدة الغسيل الكلوي، إضافة إلى وحدة لحضانات الأطفال حديثي الولادة، ويتكون المستشفى من 3 طوابق، دور أرضي وطابقين علويين.

ويضم المستشفى 10 عيادات خارجية لمختلف التخصصات، وقسم للعناية المركزة، وقسم للعمليات، وغرف لإقامة الأطقم الطبية والتمريض، كما تزويد المستشفى بنظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى، ومفرمة ومحرقة للمخلفات الطبية بسعة 25 كيلوجرام، ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى.

وأشار «شعيب» إلى أن مستشفى سيدي براني يجري استكمال العمل به، والانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 85% حتى الآن، مع إنهاء جميع العقبات الإدارية والمالية والفنية للإسراع في إنهائها، ومن المقرر أن يعمل المستشفى، بالإضافة إلى مستشفى السلوم، على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بأهالي مدينتي السلوم وسيدي براني، فضلاً عن استقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا.

ولفت إلى أن الوحدات الصحية تعمل حالياً في مدن النجيلة وسيدي براني والسلوم لتقديم الخدمة الطبية للأهالي، حتى افتتاح مستشفيات السلوم وبراني، كما يجري إعادة تطوير مستشفيات رأس الحكمة وسيوة، مع استمرار متابعة تطوير مستشفيات مطروح، للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن القيادة السياسية تهتم بالتنمية الشاملة في مطروح، وعلى رأسها مشروعات القطاع الصحي، وإنشاء المستشفيات، وإحلال وتطوير المستشفيات القديمة، وتطوير الخدمات الصحية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.