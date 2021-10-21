افتتاح مركز جديد للتطعيم بلقاح كورونا في مستشفى مطروح العام

أعلن الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن فتح مركز تطعيم لقاح كورونا جديد في مستشفى مطروح العام، لينضم إلى المراكز المفتوحة الثابتة والمتنقلة في مرسى مطروح، ليقدم مزيداً من الخدمات الصحية للمواطنين من أهالي محافظة مطروح والزائرين من خارج البلاد، والسياح الأجانب، وذلك ضمن خطة التوسع في فتح مراكز جديدة للتطعيم بمحافظة مطروح، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى فتح مركزين جديدين لتلقي المواطن من خلالهما لقاح كورونا، الأول داخل مستشفى مطروح العام، والثانى في مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، لزيادة الإقبال من المواطنين على تلقي لقاح كورونا وتطعيم جميع العاملين في المستشفيات والمترددين عليها من الجماهير، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حملات توعية في مطروح حول لقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بمطروح تنظم بشكل يومي حملات توعية صحية بأهمية تلقى المواطنين لقاح كورونا ومخاطر فيروس كورونا على المواطنين وطرق الوقائية من الوباء، من خلال فرق طبية من الطب الوقائى، والتثقيف الصحى بالمديرية، والمرور على المصالح الحكومية وجميع الجهات والمديريات لتعريف العاملين بها بجميع المعلومات حول جائحة كورونا.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن جميع لقاحات كورونا متوفرة بجانب المستلزمات الطبية، في جميع المراكز الثابتة والمتنقلة التى تجوب المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق البعيدة عن المراكز الثابتة، للوصول إلى جميع المواطنين من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.