الإسكان تضخ مياه الشرب في 1008 وحدات بعمارات «زهور مايو»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ الوزارة ضخّت مياه الشرب للعمارات بمشروع «زهور مايو» وعددها 42 عمارة، تضم 1008 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة، بعد إجراء تجربة شبكات المياه الخاصة بجميع العمارات تمهيدا لتسكين الوحدات.

وأضاف الجزار بحسب بيان، أنّ المشروع يتم تنفيذه كبديل لسكان منطقة «الزرايب العشوائية سابقا»، والأعمال في المشروع تتم على أكمل وجه.

تنسيق لتسليم وحدات «زهور مايو» قريبا

وفي ذات السياق، أفاد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنّه جار التنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتسليم جميع الوحدات في الفترة المقبلة.

550 مليون جنيه تكلفة «زهور مايو»

ويُنفذ مشروع زهور مايو على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري بالمدينة، ويضم «وحدات سكنية – حظائر نموذجية – محطات تجميع - مخازن»، بتكلفة تقدّر بنحو 550 مليون جنيه، وذلك ضمن الخُطة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب المشروعات الخدمية، وهي: «مدرسة، مركز طبي، حضانة، سوق تجاري، مساحات خضراء، وغير ذلك»، والمشروع يُعد مجتمعا عمرانيا متكاملا لتوفير الحياة المتكاملة.