آخر تطورات مشروع «زهور مايو».. 1008 وحدات سكنية بتكلفة 550 مليون جنيه

تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان، وعلى بعد 35 كم من القاهرة، يحدها غربًا طريق الأوتوستـراد مصر الجديدة / حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات»، ومن الشمال أراضي على بعد 6.5 كم شرق نهر النيل.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور مايو» «الزرايب» سابقا، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز المدينة في بيانات سابقة.

كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور مايو».. الزرايب سابقا

- جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%.

- تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق «شبكات الصرف – المياه» 95%.

- تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مرورا بمنطقة الزهور.

- جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو مترا.

- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، إضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات.

- كما يضم المشروع مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها السكان منذ عقود.

- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، فى مارس 2020.

- راح ضحية «عاصفة التنين» نحو 18 مواطنًا من السكان، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» بالمنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.

- بعد نحو شهر ونصف الشهر من الحادث الأليم، وفرت الدولة والجهات المعنية، مشروعا سكنيا بديلا لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو».

- المشروع ليس سكنيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

- يمتد المشروع على مساحة 68 فدانًا.

- سيتم الانتهاء من المشروع نهاية يونيو المقبل.

- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع نحو 550 مليون جنيه.