التفاصيل الكاملة لمشروع «زهور مايو» بحلوان.. 40 عمارة سكنية ومدرسة

على بعد 35 كم من القاهرة، تقع مدينة 15 مايو، يحدها غربًا طريق الأوتوستراد، ومن الشرق أراضي أملاك دولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات»، ومن الشمال أراضي على بعد 6.5 كم شرق نهر النيل.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لمشروع «زهور مايو»، بديل منطقة الزرايب سابقا، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، فى بيانات سابقة لها.

التفاصيل الكاملة لمشروع «زهور مايو»

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق «شبكات الصرف – المياه» 95%.

- تنفيذ أعمال الطريق الرابط بين المدينة والإسكان الاجتماعي مرورا بمنطقة الزهور.

- جارِ تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 80%.

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو»، عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو مترا.

- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

- جارِ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 90%.

- تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

- يضم مشروع «زهور 15مايو»، 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال إليها، إضافة إلى منطقة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات.

- يضم المشروع مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

- منطقة «الزرايب»، من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يقطنها السكان منذ عقود.

- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، فى مارس 2020.

- راح ضحية عاصفة التنين، نحو 18 مواطنًا من السكان، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ«العشش» المبنية بالطوب الأبيض.

- يمتد المشروع على مساحة 68 فدانًا.

- سيتم الانتهاء من المشروع نهاية يونيو المقبل.

- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع 550 مليون جنيه.

- بعد نحو شهر ونصف الشهر من الحادث الأليم، وفرت الدولة والجهات المعنية، مشروعا سكنيا بديلا لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو».

- المشروع ليس سكنيًا فقط، بل مشروعًا متكاملًا، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.