معهد «IEEE» الأمريكي يختار وكيل محافظ البنك المركزي لعضوية لجنة الأمن

اختار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية «IEEE»، أكبر مؤسسة تقنية عالمية تختص بالتطوير التكنولوجي، الدكتور شريف حازم نور الدين، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، لعضوية اللجنة الفرعية لحماية الخصوصية والأمن، المنوط بها مراجعة وتنقيح آخر مناهج دولية لعلوم الكمبيوتر تم اعتمادها في 2013.

خبراء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

وتقوم اللجنة بتحديد معايير قياسية دولية نموذجية للاسترشاد بها في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل وما بعده، وذلك عند وضع مناهج وعلوم الحاسب الآلي والأمن السيبراني، وتتكون اللجنة من خبراء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والرابطة الدولية لبحوث الكمبيوتر (ACM) والجمعية الدولية للنهوض بالذكاء الاصطناعي (AAAI) بالولايات المتحدة الأمريكية.

خبرة أكاديمية ومهنية متميزة تزيد عن 25 عامًا

يأتي الاختيار ليعكس ثقة الجهات الدولية في قدرة الدكتور شريف حازم على تنفيذ المهمة بالنظر إلى إسهاماته في مجال الأمن السيبراني، كما يؤكد وجود قاعدة متميزة من أفضل الكوادر والخبرات المحلية والعالمية بالبنك المركزي المصري، حيث يتمتع الدكتور «شريف»، بخبرة أكاديمية ومهنية متميزة تزيد عن 25 عامًا في مجال الأمن السيبراني، كما يحتل مكانة بارزة كعضو خبير في عدد من لجان أمن المعلومات الوطنية، بجانب حصوله على عدة شهادات كمراجع معتمد في مجال نظم إدارة أمن المعلومات من هيئة الاعتماد الأوروبي بأيرلندا، ودرجة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر عام 2004 من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

ومن خلال عمله بالبنك المركزي أشرف على إنشاء فريق هو الأول من نوعه في مصر للاستجابة السريعة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، حيث يقدم حلولاً تقنية غير تقليدية تم تصميمها وتطويرها داخليًا بالبنك لتعزيز الاستجابة الاستباقية ضد الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركته في إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.