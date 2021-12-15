«الخبرة المصرية في إنشاء مفاعلات الأبحاث» محاضرة بمؤتمر الطاقة الذرية

قال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للمؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية، والذي انطلق الأحد الماضي بمدينة أسوان، إنه سيتم استئناف الجلسات العلمية للمؤتمرلليوم الرابع، حيث تبدأ بمحاضرة عامة تلقيها الدكتورة سهير قراعة، الأستاذ بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية المصرية، عن دور المرأة في المجال النووي.

تدريب العاملين المصريين والاستفادة من الخبرات البشرية بالطاقة الذرية

وأشار المتحدث الرسمي للمؤتمر إلى أن الجلسة سيحاضر فيها الدكتور عقيل مريوش، حول إزالة التلوث الإشعاعي لمحافظة البصرة بالعراق، لافتا إلى أن الجلسة المسائية سيشارك بها الدكتور إبراهيم داخلي، المشرف على إدارة وتنفيذ مشروع إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني.

ويلقي «داخلي» محاضرة تفصيلية عن الخبرة المصرية لإنشاء مفاعلات الأبحاث وكيفية الاستفادة منها في إنشاء مفاعلات الأبحاث بالدول العربية، وكذلك الاستفادة منها في إنشاء وإدارة مفاعلات الضبعة، خاصة في مجالات إدارة المشروعات النووية وتدريب العاملين المصريين، كذلك الاستفادة من الخبرات البشرية المتراكمة بهيئة الطاقة الذرية في مجالات إدارة المشروعات النووية من الناحية الإنشائية والهندسية، وفحص وتوكيد الجودة لمكونات المفاعلات والأمان النووي والضمانات النووية لجميع مراحل إنشائه.

250 عالما يشاركون في المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية

ويعقد المؤتمر تحت رعایة الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد أبو الغیط، أمین عام جامعة الدول العربیة، وافتتحه الدكتور عمرو الحاج، رئیس ھیئة الطاقة الذریة، والدكتور سالم حامدي، مدیر عام الھیئة العربیة للطاقة الذریة، واللواء أشرف عطیة، محافظ أسوان، وبمشاركة رؤساء الھیئات النوویة من الدول العربیة ومصر، وتم دعوة بعض المؤسسات الدولیة للمشاركة في فعالیات المؤتمر مثل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

ويحاضر في المؤتمر أكثر من 250 عالما من 10 دول عربیة ھي «مصر، لبنان، تونس، الیمن، الأردن، فلسطین، لیبیا، السعودیة، السودان والعراق»، بالإضافة إلى نخبة من الإعلامیین والصحفیین والصحفیات بالصحف ووسائل الإعلام المحلیة والدولیة.