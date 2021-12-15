رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل خزانات محطات السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء تماما من عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بمحطات محافظة السويس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل.

غسيل خزانات المحطات الكبرى

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان صحفي، إنه تابع عملية غسيل خزانات المحطات الكبرى منها محطة مياه أبوعارف القديمة بسعة تصميمية 18 ألف متر مكعب، ومحطة مياه أبوعارف الجديدة بسعة تصميمية 34 ألف متر مكعب، كما تم تطهير مروقات محطة غرب النفق بسعة تصميمية 10 آلاف متر مكعب، ومحطة مياه جنيفة الجديدة بسعة تصميمية 17 ألف متر مكعب، ومحطة مياه جنيفة القديمة 50 ألف متر مكعب، كما تم عمل الغسيل الكيماوي لمحطة مياه كبريت بسعة تصميمية 10 آلاف متر مكعب، وذلك بأشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات السويس.

استخدام أحدث الأساليب في غسيل خزانات المحطات والمروقات

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم استخدام أحدث الأساليب الممكنة في عملية غسيل خزانات المحطات والمروقات، وذلك عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.