جلسة تشاور مجتمعي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أجا في الدقهلية

عقدت شركة مياه الشرب والصرب الصحي بالدقهلية، اليوم، جلسة تشاور مجتمعية بحضور كل الجهات ذات الشأن في إطار التواصل الفعال مع المجتمع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية أثناء تنفيذ المشروعات، ومنها المشروع الجاري تنفيذه بتجمع قروي «نوسا الغيط» بمركز أجا، ويشمل قرى «نوسا الغيط - نوسا البحر - سنبخت – تلبنت»، وبمشاركة النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب عن دائرة أجا وأهالي القرى، والشركة المنفذة للمشروع، وذلك لمناقشة موقف المشروع ونسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية للانتهاء من جميع الأعمال وصولا للتشغيل الكامل.

المواطنون يعرضون مشاكلهم في جلسة التشاور

وبحسب بيان صحي صادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقلهية، استمعت الجلسة التشاورية إلى الشكاوى الفردية والمشكلات العامة، وتم الاتفاق على كيفية وضع حلول فورية لها وخطة عمل لمنع تكرارها، وكذلك مناقشة تغيير موقع محطة الرفع القائمة وفقاً لرغبة الأهالي بعد الدراسة الفنية دون تأثير علي الأعمال التي تم تنفيذها والانتهاء منها.

مخطط زمني لمشروعات الصرف الصحي

وعرض المكتب الاستشاري الأعمال المخطط تنفيذها بالقرى المذكورة والجدول الزمني المحدد، ودور اللجان المحلية لمعاونة القائمين على التنفيذ في تذليل العقبات، وإيجاد حلول بشكل سريع، وكذلك نشر المعلومات للمجتمع من خلال القنوات التي تتناسب معهم، وأعلنت المكاتب عن ترحيبها بمواقع العمل باستقبال المواطنين لتلقي طلبات أو شكاوي أو استفسارات.

ووجه الاجتماع الشكر للأهالي على ما بذلوه خلال الفترة الماضية والتأكيد على استمرار المشاركة الفعالة لحين الانتهاء من جميع الأعمال وتشغيل المشروع، كما تم الاستماع الي طلبات واستفسارات المشاركين والرد عليها والاتفاق على تشكيل لجنة محلية بكل قرية والتأكيد علي التواصل المستمر مع القائمين على التنفيذ لتحقيق المستهدف من البرنامج وفقا للجدول الزمني المحدد من خلال قنوات الاتصال المتنوعة.