تعرف على واجبات المطلقة في الإسلام بعد انفصال شيرين عبدالوهاب

الطلاق أبغض الحلال عند الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ»، ولكن قد يلجأ له البعض بسبب عدم الاتفاق بين الزوجين أو لأي سبب لا يعين على استمرار الزواج، مثل ما حدث مع الفنانة المشهورة شرين عبدالوهاب، ويتساءل البعض عن واجبات الزوجة بعد الطلاق وما عليها فعله بعد الطلاق، ويوضح «الوطن» في هذه السطور الواجب على الزوجة فعله بعض الطلاق.

على المرأة أن تعتد بعد الطلاق

وفي هذا الصدد قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن ما حدث مع الفنانة شرين عبدالوهاب من طلاق له خبايا لا يعرفها غيرها، ولكن المطلقة عليها أن تعتد في بيتها أو في بيت أهلها، فلا يجوز أن تخرج من بيته إلا لحاجة تستدعي خروجها، مثل عدم توفر من يعول أو نفقة لها في المنزل وتحتاج إلى أن تتسوق حوائجها.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلاق يفرض على الزوج النفقة على زوجته، وفي حالة الفنانة شرين عبدالوهاب إذا كان طلاق بائن على حسام حبيب توفير النفقة لها أثناء فترة العدة، حيث أن عدة البائن المدخول بها ثلاث حيضات كما قال الله تعالى «والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

واجبات الزوجة بعد الطلاق

وأشار «نعمان»، إلى أنه لا يجوز للمطلقة أن تخرج في فترة العدة إلا لحاجة، ولا يجوز أن يتحدث معها أحد عن الزواج في فترت العدة إلا بعد أن تنتهي فترة العدة، كما أنه لا يجوز أن تحزن وتحلق شعرها لأن النبي حذر من ذلك في حديث «أنا برء من الصالقة والحالقة والشاقة» الحلقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، فلا يجوز أن تحلق المرأة شعرها بسبب الطلاق.