«أنا برئ من الحالقة».. أزهري يفسر معني الحديث الشريف: أفعال جاهلية

تعقيبا على ظهور الفنانة «شيرين عبدالوهاب»، حليقة الرأس، مؤخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث للنبي «ص»، جاء فيه: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة»، ومع تداول الحديث على «السوشيال ميديا»، كثرت عمليات البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن معنى أنا برئ من الحالقة.

معنى: انا برئ من الحالقة

وتستعرض «الوطن»، معنى الحديث، وفقا للدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أكد أن حديث «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة»، حديث صحيح رواه الأئمة الكبار «البخاري ومسلم»، ونقله كبار العلماء مثل الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث منقول عن أبي موسى الأشعري يقول فيه «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ»، ويقصد الرسول تعليم أمته أن هذه الأفعال التي كانت تمارس في الجاهلية غير صحيحة فقال النبي أنا برئ من الحالقة، ليعلم أمته ويحذرهم من تلك الأفعال.

وأضاف عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الصالقة وقعت في المعاني بالصاد، وسلق بالسين، وكلا المعنيين صحيح، وهما لغتان : السلق والصلق، وسلق وصلق، وهي صالقة وسالقة: ومعني الصالقة هي المرأة التي ترفع صوتها عند المصيبة.

معنى الحالقة

وأشار «حسين»، إلى أن معنى قول النبي أنا برئ من الحالقة، يقصد به المرأة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وكان العرب قديما يأتون هذه الأفعال، لذلك نهى النبي عن ذلك الفعل وقال أنا برئ من الحالقة، وذلك ليعلم أمته ويحذرهم من الأفعال التي يكرهها الله، وبعد أن قال النبي أنا برئ من الحالقة، قال والشاقة : وهي المرأة التي تشق ثوبها عند المصيبة.

أنا برئ من الحالقة

وأوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن الرسول قال أنا برئ من الحالقة، وغيرها من الأفعال التي ذكرت في الحديث ليعلم أمته وينبههم، فقديما عند المصيبة تقوم المرأة بحلق شعرها وشق ثوبها وترفع صوتها، وهي أفعال مذمومة كما نهى عنها النبي في هذا الحديث وحديث أخر وهو حديث «ليسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»، وكلها أفعال مذمومة نهى عنها النبي.