«التموين» تفتتح مراكز خدمة مطورة داخل مباني المديريات لأول مرة

قالت مصادر مسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قررت افتتاح 13 مركزا للخدمة المطورة داخل بعض مديريات التموين في المحافظات، لأول مرة تشهد فيها المديريات مكاتب مطورة لخدمة المواطنين، موضحة أنه تم البدء بالمكتب المطور لمديرية تموين الشرقية الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي.

قريبا.. افتتاح مكتب خدمة مطور داخل مديريتي تموين الغربية والدقهلية

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مكاتب الخدمة المطورة المقرر افتتاحها في مديريتي الغربية والدقهلية، ثم يتوالى تباعا افتتاح مكاتب باقي مديريات الجمهورية، مضيفا: «جميع مديريات التموين بنهاية عام 2023 سيكون بها مكتب خدمة مطورة داخل مبنى كل مديرية».

زيادة مكاتب الخدمة بمناطق الكثافة السكانية العالية

وكشفت المصادر، عن أن الوزارة تعتزم إنشاء مراكز خدمة مطورة إضافية في بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى تطوير المكاتب التموينية الأساسية بها، مضيفة: «من المفترض بحلول عام 2023 أن يكون تم افتتاح عدد 600 مركز خدمة مطورة ما بين مراكز تم إنشاؤها حديثا وما بين مكاتب تموين تم تطويرها لتواكب منظومة التطور الرقمي الذي تشهده وزارة التموين حاليا في جميع خدماتها».

وذكرت أن الوزارة وضعت خطة هدفها افتتاح أكثر من شباك داخل مكاتب الخدمة المطورة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، موضحة أن من بين هذه المكاتب جاء مكتب البدرشين الذي يتضمن عدد 14 شباكا، فضلا عن مكتب شبرا الخيمة الذي يتضمن عدد 14 شباكا أيضا جميعهم من السيدات والذي أشاد به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خلال جولة سابقة له في المكتب.

تطوير 1118 مكتبا تموينيا على مستوى الجمهورية

وتشمل خطة وزارة التموين لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، 1118 مكتبا تموينيا على مستوى الجمهورية، فضلا عن تزويد هذه المكاتب بأحدث الأجهزة التكنولوجية مع تدريب موظفيها على منظومة التحول الرقمي.