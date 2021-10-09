وزير التموين يفتتح 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري عبر الفيديو

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري عبر الفيديو كونفرنس في كل من مناطق 6 أكتوبر والجيزة وفي مول العرب، ويعد لأول مرة افتتاح سجل تجاري مميز في المولات التجارية.

وقال وزير التموين إنه تم اعتماد خطة لتطوير كل خدمات وزارة التموين للمواطنين بأكثر كفاءة، منوها أن العام المقبل ربما يشهد استكمال افتتاح 100 مركز خدمات مجمعة منتشرة على مستوى الجمهورية.

إنشاء مكاتب السجل التجاري المميكنة

وأكد الوزير على أنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك لإنشاء مكاتب السجل التجاري المميكنة، موضحا أن الهدف من ذلك هو تنوع قنوات التواصل بين المواطن وخدمات الوزارة.

وكشف الوزير عن أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات التموين المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مجمع خدمات نموذجي بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين «خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين»، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

6 خدمات جديدة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عند السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجاري وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمي القومي على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجاري، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة».