ما هي علامات ضعف جهازك المناعي وكيف يمكنك تقويته في فصل الشتاء؟

عادة ما تتنزايد معدلات الإصابة بالأمراض والفيروسات في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي، كما يعد فصل الشتاء البيئة الخصبة لانتشار الفيروس التاجي كورونا، لذلك يجب الاهتمام بالجهاز المناعي لأنه هو خط الدفاع الأول ضد الامراض، وهناك بعض الممارسات الغذائية التي تقوي الجهاز المناعي وتعزز قدرته.

كيف تعزز مناعتك في فصل الشتاء؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ رفع المناعة من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها خاصةً خلال فصل الشتاء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تناول الخضراوات بصفة عامة يرفع مناعة الجسم لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والالتهاب، كما أن العسل الأسود وحبة البركة بالإضافة إلي البصل والثوم يؤدي نفس الغرض.

أسباب نقص المناعة في الجسم

وأوضحت «نهلة»، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نقص المناعة، ومنها عدم النظافة الشخصية حيث تؤدي إلى العديد من المشاكل، ومن أسباب نقص المناعة أيضا عدم الراحة وسوء التغذية التي تعد من أهم العوامل المؤدية لنقص المناعة ويرجع هذا إلى نقص الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم.

وأشارت إلى أن العدوى من المسببات الرئيسية التي تؤدي إلى نقص المناعة وضعف الجهاز المناعي، بجانب الإصابة بالجروح والإجهاد الكبير للجسم، وتناول أنواع معينة من الأدوية .

أعراض نقص المناعة

وأشارت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، إلى أن هناك العديد من العلامات التي تدل على نقص المناعة ومنها تساقط الشعر والشعور بالصداع المستمر، وتعرض اليدين للبرودة الشديدة، بجانب حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية، ومن أعراض نقص المناعة الأخرى حدوث فقر في الدم، وبطئ التعافي من الإصابات المختلفة.