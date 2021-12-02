هل هناك فرق بين الإيدز وفيروس نقص المناعة؟.. طبيب يجيب

في هذا التوقيت من كل عام، يحتفل العالم بمرضى الإيدز، ووسط مبادرات لدعم المتعايشين مع الفيروس الذي يهدد حياة ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، ويتساءل البعض عن الفرق بين الإيدز وفيروس نقص المناعة، والعلاقة بينهما.

هل هناك فرق بين الإيدز وفيروس نقص المناعة؟

الدكتور إيهاب الخراط، مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، أجاب عن سؤال «هل هناك فرق بين الإيدز وفيروس نقص المناعة؟»، قائلا: «لا يعتبر الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري وجهان لمرض واحد، لأن الأول هو حالة متقدمة من الثاني، وعادة ما تحدث الإصابة به بعد تدمير الجهاز المناعي لدى المريض، ويستغرق هذا الأمر عدة سنوات».

وأضاف الخراط في تصريحات لــ«الوطن» أنه عندما يصاب الشخص بمرض نقص المناعة البشري، يبدأ الفيروس في مهاجمة الجهاز المناعي، ويستمر في استهدافه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 6 أسابيع، يستنزف خلالها الخلايا دون ظهور أي أعراض.

الإيدز مرحلة متأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

وتابع «الخراط»، أن تشخيص المصابين بمرض الإيدز، يتم عندما يستنفذ فيروس نقص المناعة البشري «الخلايا التائية المساعدة»، مما يسمح لأعراض العدوى بالظهور على المريض، موضحا أن المرضان وجهان لعملة واحدة حيث يعد فيروس «الإيدز»، مرحلة متأخرة من فيروس نقص المناعة البشري.

طرق تُسبب الإصابة بفيروس الإيدز

وأوضح مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، أن طرق الإصابة بفيروس الإيدز متعددة ومختلفة، ويمكن أن تنتقل لأكثر من شخص آخر وأبرزها:

- ينتقل للجنين أثناء الرضاعة من الأم المصابة بفيروس الإيدز، أو خلال فترة الحمل.

- المشاركة في استعمال أدوات الحقْن مع شخص آخر مصاب بفيروس بالإيدز.

- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بفيروس الإيدز.

- نقل الدم الملوث أو مشتقاته مع شخص مصاب بفيروس الإيدز.