طبيبة: السمنة تضعف الجهاز المناعي وتجعله غير قادر على مقاومة كورونا

يحاول العالم جاهداً للسيطرة على فيروس كورونا منذ أن ظهر في «ووهان» الصينية في أواخر 2019، لكن مازال الفيروس مصمما على البقاء وإنتاج السلالات الجديدة التي لديها قدرات أوسع على الانتشار ومقاومة اللقاحات، وفقاً لتقرير نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن دراسة حديثة نُشرت في قاعدة بيانات «bioRxiv»، أشارت إلى أن الفيروس التاجي يهاجم الأنسجة الدهنية ويختبئ بها من الجهاز المناعي.

وفحص الفريق البحثي الأنسجة الدهنية للمرضى الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا ووجدوا جزيئات من الفيروس في الدهون التي تحيط بأعضاء مختلفة، وأفادت الدراسة بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة عرضة للوفاة أكثر من غيرهم من المصابين بنسبة 50%.

لماذا الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للوفاة؟

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن السمنة تمثل العديد من المشاكل للجسم سواء للأشخاص المصابين بكورونا وغير المصابين.

وأضافت «عبدالوهاب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السمنة تضعف الجهاز المناعي وتجعله وغير قادر على مقاومة الفيروس، وهذا يتيح الفرصة للفيروس على الانتشار الواسع في الجسم، وينتج عن هذا الانتشار الواسع ارتفاع نسبة الوفاة الناتجة عن الفيروس.

الجهاز المناعي يحتاج للعمل بشكل مضاعف مع وجود السمنة

وأشارت «عبدالوهاب» إلى أن الجهاز المناعي للأشخاص الذين يعانون من السمنة يحتاج للعمل بشكل مضاعف في حالة الإصابة بفيروس كورونا وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث التهابات في الخلايا بسبب إنتاج مضادات مناعية بشكل أكثر وهذا يفسر تدهور رئة الشخص السمين بشكل أسرع عندما يصاب بأحد الفيروسات التاجية، ومن بينها فيروس كورونا، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أمراض السمنة.