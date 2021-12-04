أخر أخبار كورونا فى مصر.. توقعات بارتفاع الإصابات في فصل الشتاء

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن أخر أخبار كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى تقاريرها هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 569 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 299434 حتى اليوم.

أخر أخبار كورونا في مصر

وأوضحت الوزارة، من خلال التقرير الرسمي أخر أخبار كورونا فى مصر استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من اللقاحات على مدار الشهر الجاري، لافتة إلى أن الشحنات مختلفة ما بين لقاح فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون، ودعت الوزارة مجددا المواطنين فى تقريرها لحجز التطعيم للحد من انتشار العدي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وتابعت الوزارة هناك توقعات من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بارتفاع إصابات فيروس كورونا مع اقتراب دخول فصل الشتاء، ودعت المواطنين بأهمية التهوية الجيدة والاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام وعدم التكدس، والمداومة على غسيل اليدين.

أخر أخبار كورونا فى مصر.. الحرص على اللقاحات

وأكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات هي الأداة الرئيسية للنجاة من الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا والتحورات الجديدة له، مضيفة تم التوجيه بالتوسع فى التحليل التسلل الجينى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية بسبب فيروس أوميكرون الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.