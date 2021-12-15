دراسة أمريكية: اللقاحات المعززة لا توفر الحماية ضد متحور «أوميكرون»

أفادت دراسة أمريكية نُشرت، اليوم الثلاثاء، أنّ اللقاحات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية، لا توفرالحماية الكافية ضد متحور «أوميكرون»، الجديد.

قلة فاعلية اللقاحات المعززة ضد متحور «أوميكرون»

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون بمستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أنه من المتوقع أنّ تستعيد اللقاحات فاعليتها ضد متحور «أوميكرون» إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة.

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أنّ الدراسة أجرت اختبارات على عدة أشخاص حصلوا على لقاحات تشبه متحور «أوميكرون»، من «موديرنا» و«جونسون أند جونسون» و«فايزر»، ووجد الباحثون أن قدرة الأجسام المضادة على مقاومة المتحور الجديد كانت منخفضة أو منعدمة عند الحصول على اللقاحات، وهي جرعتين بالنسبة للقاحي «موديرنا» أو «فايزر»، أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون أند جونسون».

كما أن نتائج الدراسة تتوافق مع دراسات أخرى نُشرت نتائجها في الآونة الأخيرة، حيث قال باحثون في جامعة أكسفورد أمس الأول، إن نظام تلقي لقاحي «فايزر»، و«أسترازينيكا»، المكون من جرعتين لا يحفز بقدر كبير الأجسام المضادة لمواجهة المتحور الجديد.

متحور «أوميكرون» أكثر عدوى

وفي السياق ذاته، رجح العلماء أن يكون متحور «أوميكرون»، الجديد أكثر عدوى من المتحورات السابقة المثيرة للقلق، حيث ظهر في شكل زيادة قابلية العدوى بمقدار الضعف مقارنة بسلالة «دلتا»، المنتشرة حاليا.

الجرعة التعزيزية من لقاح «فايزر» تُحيّد متحور «أوميكرون»

ومن جهة أخرى، قالت شركة «فايزر»، الأسبوع الماضي، إن 3 جرعات من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا سيكون قادرا على تحييد المتحور الجديد «أوميكرون»، فى حين أنّ الحصول على جرعتين يؤدي إلى تحفيز الأجسام المضادة بشكل أقل، ووفقا لوكالة «بلومبرج»، فإنّ الجرعة التعزيزية من لقاح «فايز» يزيد من الأجسام المضادة بمقدار 25 مرة، ما يجعله يوفر مستوى مماثل من الحماية مقابل جرعتين ضد الفيروس الأصلي والمتحورات الأخرى.