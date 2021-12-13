أطباء يوضحون الأضرار الصحية لنيوزيلندي تلقى لقاح كورونا 10 مرات

أثار مواطن نيوزيلندي مخاوف لدى السلطات الصحية في بلاده، بعد تناوله 10 جرعات من لقاح فيروس كورونا في يوم واحد بديلًا عن أخرين، خشية شعورهم بأعراض جانبية في واقعة غربية شهدتها البلاد لأول مرة.

أوهم القائمين على إعطاء اللقاحات بأنه شخص مختلف كل مرة

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية في تقرير لها، أن هناك حالة من القلق لدى السلطات النيوزلندية بعدما تلقى مواطن اللقاح المضاد لفيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد فقط، ولم يكشف التقرير عن هوية الرجل الذي أوهم القائمين على إعطاء اللقاحات بأنه شخص مختلف في كل مرة يتلقى فيها اللقاح.

تلقى الجرعات مقابل مبالغ مالية

وأكدت «ديلي ميل»، أن رغبة الرجل في تلقي لقاح كورونا 10 مرات، جاءت بناء على طلب عدد من مناهضي اللقاح الذين أعلنوا سرًا تخوفهم من أثاره الجانبية، فاتفقوا مع المواطن على تلقي اللقاح عنهم مقابل مبلغ مالي عن كل جرعة، الأمر الذي أثار حالة من القلق في الأوساط الطبية النيوزيلندية.

اللقاح يتسبب في ضرر كبير إذا تم تناوله أكثر من مرة

ومن جانبه قال الدكتور وليد مساعد، استشاري الأمراض الباطنة والقلب إنه مثلما تقلل اللقاحات من خطر العدوى بالاعتماد على تحفيز الجهاز المناعي وقدرته على مواجهة فيروس كورونا عند تناوله يمكن أيضًا أن تكون سببًا في ضرر كبير، حال تناولها دون توجيه والتزام بمعايير الخضوع لها وما فعله المواطن النيوزلندي بتلقي 10 جرعات منه، أصبح اللقاح هنا وسيلة ليست آمنة قد ينتج عنها أضرار.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لم يثبت بشكل قاطع حتى الآن ما هي أضرار تناول جرعات زائدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لكن بالتأكيد هناك تأثيرات سلبية لم تحدد ولكن من المؤكد أن تزداد أعراض الجرعات ويشعر متلقي الجرعات الزائدة بمضاعفات خطير.

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها خطوة غير محسوبة ومن الوارد إصابته بأمراض خطيرة فتعدد جرعات اللقاح الخاص بفيروس كورونا لا تختلف بشكل كبير عن جرعات الأدوية الزائدة ورغم أن هذا الشخص مازال على قيد الحياة إلا أنه لم يتبين مدى تأثير تلقيه اللقاح 10 مرات في يوم واحد، وكيف ستتأثر أجهزة جسده فقد يواجه أمراض من ضمنها الفشل الكبدي .