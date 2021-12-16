أسرع 10 سيارات بالعالم.. الأولى تقطع مسافة 500 كليو متر في ساعة

تعتبر السرعة القصوى من أهم مميزات السيارات والتي يبحث عنها الجميع، وخاصة السيارات الخارقة والتي تتميز بمواصفات قياسية تجعلها في مقدمة اهتمامات الجمهور والباحثين عن كل ماهو مميز من عشاق السيارات.

وتعتبر أول سيارة في التاريخ تسجل رقم قياسي في السرعة القصوى معترف به هي Benz Patent-motorwagen، والتي سجلت سرعة قصوى تبلغ 12 ميلا أي حوالي 19 كم/س تقريبا، وذلك كان في عام 1898، وظلت مسيطرة على لقب أسرع سيارة في العالم لأكثر من نصف قرن آنذاك.

وخلال السطور التالية نستعرض أسرع 10 سيارات في العالم لعام 2021، بحسب السرعة القصوى الرسمية لكل سيارة، الملعن من الشركة المصنعة للسيارة.

SSC Tuatara

تحتل تواتارا قائمة أسرع سيارات العالم، بسرعة مسجلة رسميا بلغت 316 ميلا في الساعة، أي 508 كم/س تقريبا، وتعتمد على محرك سعة 5.9 لتر 8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1750 حصان وعزم 1735 نيوتن متر.

ويبلغ سعرها حاليا 1.6 مليون دولار، 25 مليونا و140 ألف جنيه تقريبا، بدون الجمارك أو الضرائب، ومن المقرر إنتاج 100 نسخة فقط من السيارة.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

تأتي بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، في المركز الثاني بسرعة قصوى 304 ميلا، 489 كم/س، وتعتمد على محرك سعة 8.0 لتر 16 سلندر على شكل حرف W مزود بـ 4 تربو، يولد قوة 1578 حصانا، وعزم 1600 نيوتن متر.

ويبلغ سعرها الرسمي 3.8 مليون دولار، 59 مليونا و700 ألف جنيه مصري، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 30 نسخة فقط من السيارة.

كوينجسيج أجيرا RS

وفي المركز الثالث كوينجسيج أجيرا RS، بسرعة قصوى 477 كم/س، وتعتمد على محرك 5.0 لتر و8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1341 حصانا وعزم 1280 نيوتن متر.

وسعرها الرسمي 2.5 مليون دولار، 39 مليونا 370 ألف جنيه مصري تقريبا، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 25 نسخة فقط من السيارة.

Hennessey Venom GT

وتحتل Hennessey Venom GT المركز الرابع في قائمة أسرع 10 سيارات في العالم بسرعة قصوى 435 كم/س، وتعتمد على محرك 7.0 لتر 8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1244 حصانا وعزم 1566 نيوتن متر.

وكان سعرها الرسمي وقت الإعلان عن السيارة في 2014 وحتى إيقاف إنتاجها في 2017، 1.2 مليون دولار، 18 مليونا 850 ألف جنيه مصري، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 13 نسخة فقط من السيارة.

بوجاتي فيرون سوبر سبورت

سجلت بوجاتي فيرون سوبر سبورت رقم قياسي في السرعة القصوى جعلها في المركز الخامس، بلغ 431 كم/س، وتعتمد السيارة على محرك 8.0 لتر 16 سلندر مزود بـ 4 تربو، يولد قوة 1148 حصان وعزم حوالي 1240 نيوتن متر تقريبا.

وكان سعرها الرسمي وقت طرحها 2.7 مليون دولار، 26 مليونا 200 ألف جنية مصري، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 30 نسخة فقط من السيارة.

بوجاتى شيرون

وتأتي في المركز السادس بوجاتي شيرون بسرعة قصوى 420 كم/س، وتعتمد على محرك 8.0 لتر مزود بـ 4 تربو 16 سلندر، يولد قوة 1479 حصانا وعزم 1600 نيوتن متر تقريبا.

وسعرها الرسمي 3 ملايين دولار، 47 مليون 130 ألف جنيه مصري تقريبا، بدون الجمارك أو الضرائب، ومن المقرر إنتاج 500 نسخة من السيارة.

كوينجسيج أجيرا R

أما كوينجسيج أجيرا R فهي في المركز السابع بسرعة قصوى 418 كم/س، وتعتمد على محرك 5.0 لتر 8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1124 حصانا وعزم 1050 نيوتن متر تقريبا.

وكان سعرها الرسمي وقت الإعلان عن السيارة 2 مليون دولار، 31 مليونا و400 ألف جنيه مصري، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 18 نسخة فقط من السيارة.

SSC Ultimate Aero

وفي 2007، حصلت SSC Ultimate Aero على رقم قياسي في السرعة القصوى 412 كم/س جعلها في المركز الثامن الآن، وتعتمد على محرك 6.3 لتر 8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1183 حصانا وعزم 1240 نيوتن متر.

وكان سعرها آنذاك 600 ألف دولار، 9 ملايين 420 ألف جنيه مصري بأسعار الصرف الحالية، بدون الجمارك أو الضرائب، ولا توجد معلومة رسمية عن الإنتاج الفعلي للسيارة.

بوجاتي فيرون

وفي المركز قبل الأخير في قائمة أسرع سيارات في العالم، جاءت بوجاتي فيرون بسرعة قصوى 408 كم/س، وتعتمد على محرك 8.0 لتر 16 سلندر مزدوج بـ 4 تربو، يولد قوة 987 حصانا وعزم 1000 نيوتن متر تقريبا.

وكان سعرها الرسمي 1.7 مليون دولار، 26 مليونا 700 ألف جنيه مصري، بدون الجمارك أو الضرائب، وتم إنتاج 187 نسخة فقط من السيارة.

مكلارين سبيد تيل

وفي المركز الأخير جاءت مكلارين سبيد تيل بسرعة قصوى 402 كم/س، وتعتمد على محرك هجين 4.0 لتر 8 سلندر مزدوج التربو، يولد قوة 1035 حصانا وعزم 950 نيوتن متر تقريبا.

ويبلغ سعرها الرسمي 2.2 مليون دولار، 34 مليونا 560 ألف جنيه مصري تقريبا، ومن المقرر إنتاج 106 نسخ فقط من السيارة.