تحرك عاجل لتغليظ عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور بعد حادث الشيخ زايد

في تحرك برلماني عاجل، طالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتغليظ غرامة تجاوز السرعة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور لمضاعقة غرامة السرعة الزائدة، والتي أودت بحياة كثيرين وليس فقط في حادث الشيخ زايد، قائلا إنه لابد من ردع السرعات الجنونية التي تزايدت بشكل مرعب.

وأكد عضو مجلس النواب في بيان اليوم، على أنه ليس من المعقول أن تكون العقوبة على مثل تلك السرعات الكبيرة، خاصة إذا تسببت في أذى أو قتل أو دهس هي إلغاء رخصة القيادة أو دفع غرامة 300 جنيه، مضيفا أنه يجب تغليظ الغرامة حتى تكون رادعة، وتحديد عقوبات جديدة، وهذا لا علاقة له بعقوبة القتل الخطأ أو إصابة أحد خلال الحوادث والمنصوص عليها في قانون العقوبات وقوانين أخرى.

مشروع قانون تعديل قانون المرور

وأوضح النائب أحمد حتة، أن مشروع قانون تعديل قانون المرور الذي سيتقدم به يهدف إلى حماية أرواح المصريين، وخاصة أن أكثر الحوادث تكون بسبب السرعة، ولابد من عقوبات رادعة، وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أن مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة تضمن، الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور وتبدأ من 100 جنيه وتصل لـ50 ألف جنيه، إلا أنه لم يتم إقرار المشروع حتى الآن وما تم إقراره من تعديلات يتعلق برسوم التراخيص والملصق الإلكتروني.

تغليظ عقوبات المخالفات المرورية

وأوضح أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون المرور والتي ناقشها مجلس النواب وضغت غرامة على تجاوز السرعة المقررة على الطرق من 300 إلى 1500 جنيه وهي أخطر المخالفات، والتي يجب أن يكون لها عقوبة رادعة، خاصة عند تجاوز حد ما من السرعة خاصة داخل المدن، وتصل للحبس في حال إيذاء أشخاص.

وحدد قانون المرور في آخر تعديلات الغرامات المالية وهي غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لتجاوز السرعة المقررة على الطرق أو الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب أو عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور أو السير دون فرامل.

ـ الغرمات من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

ـ غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

ـ غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

ـ 2000 جنيه غرامة لـ مخالفات تركيب زجاج فاميه أو الإضرار البيئي أو ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.

ـ غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

ـ غرامة من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

ـ غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

- غرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.