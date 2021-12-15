سقوط نصاب الزيتون في قبضة الشرطة.. انتحل صفة ضابط

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بدائرة القسم؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة، للنصب على المواطنين والتحصل منهم على أموال بطريقة غير مشروعة.

سلاح ناري وجهاز لاسلكي

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بكافة التقنيات الحديثة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم»، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة صوت معدلة، خزنة بها عدد من الطلقات لذات العيار، وجهاز لاسلكي.

انتحال صفة ضابط شرطة

ووجهت الأجهزة الأمنية للمتهم، تهمة انتحال صفة ضابط شرطة، عن طريق استيقاف أحد الأشخاص كان يسير بصحبة فتاة بدائرة قسم شرطة الزيتون، ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية.

بعد القبض على المتهم ومواجهته بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجني عليهما في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، عن طريق انتحاله صفة ضابط شرطة، وتحرر المحضر اللازم ضده، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها.

انتحال صفة عضوي نيابة عامة

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على اثنين من محامي كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في واقعة انتحالهما صفة عضوي نيابة عامة، ومحاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري بدهس 4 طلاب بسيارته «أستون مارتن»، عن طريق الاصطدام بهم من الخلف، ما أدى لوفاتهم في الحال.