الحبس 10سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالشرقية

قضت محكمة مشتول السوق في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل في دائرة المركز، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم.

تشكيل عصابي لسرقة المنازل في مشتول السوق

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي لمركز شرطة مشتول السوق، باكتشافهم سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية ومبالغ مالية من داخل منازلهم على فترات مختلفة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات هذه الوقائع وضبط الجناه.

ضبط الجناة

وتوصل فريق البحث برئاسة الرائد رمزي زايد، رئيس مباحث مشتول السوق ومعاونيه نقيب «أحمد خالد، أحمد العراقي»، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من مركز مشتول السوق، الأول «خ. الـ»، والآخر «ا. ع»، والثالث «ا. س. ن»، مقيمين ببندر مشتول السوق.

وضبط المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ إذ قررا أنهما عقدا النية على سرقة محتويات المنازل، بعد التأكد من خلوها من أصحابها.

معاقبة المتمهين بالسجن 10 سنوات

وأوضحا أن المسروقات الخاصة بالشقق أخفوها بمنزل المتهم الثاني، وحرزت جميع المسروقات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.