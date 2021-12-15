التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من طالبتين داخل مدرسة بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بفتح باب التحقيق العاجل مع سيدة في العقد الرابع من عمرها، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من طالبتين حال تواجدهما داخل مدرسة بإحدى قرى المحلة.

وشدد المحامي العام، في تعليماته للفريق من أعضاء النيابة العامة، بأهمية سماع أقوال الطالبتين الضحيتين واسرتيهما، والبدء في مواجهة المتهمة، وإعداد تقرير حول تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع ارتكاب الواقعة.

المتهمة: ضيق الحال دفعني لسرقة الطالبتين

وكشفت المتهمة الستار أمام جهات التحقيق والنيابة العامة عن تمكنها من انتحال صفة ولي أمر إحدى الطالبات، ودخولها عبر أبواب المدرسة الابتدائية متسللة لسرقة الطالبتين والفرار من خلال الباب الخلفي لذات المدرسة، قائلة «والله أنا حياتي كرب، وظروفي صعبة، ولولا الحوجة واحتياجي الفلوس مكنتش سرقت الطالبتين».

وأضافت المتهمة باكية «ربنا يحاسبني على سرقتي للطالبتين، وأنا فعلا مش معتادة أعمل كده، وربنا يسامحني بسبب ضيق أحوالي».

سيدى تسرق مشغولات ذهبية من طالبتين داخل مدرسة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلق اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول قيام سيدة مجهولة الهوية بالدخول لمدرسة ابتدائية كائنة بإحدى القرى بمركز المحلة، وسرقة قرطين ذهبيين من طالبتين.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عماره رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، عن قيام السيدة المتهمة بالتسلل داخل المدرسة بين أولياء الأمور بصفتها ولي أمر إحدى الطالبات وقيامها بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

فرق بحث جنائي لملاحقة المتهمة

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة والبدء في تفريغ كاميرات مراقبة والتأكد من أوصاف السيدة، تبين أنها تدعى «م.ن»، 39 سنة، ربة منزل، وتم ضبطها ومصادرة المضبوطات المبلغ بسرقتها من داخل منزلها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وعللت ذلك للمرورها بضائقه مالية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات مراقبه وسماع أقوال الطالبتين.