ضبط 184 قطعة سلاح ناري و270 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 184 قطعة سلاح ناري، بحوزة 151متهما وذلك على النحو التالي:

- 12 بندقية آلية.

- 27 بندقية خرطوش.

- 12 طبنجة.

- 133 فردا محليا.

- 211 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 15 خزينة متنوعة.

- 246 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 85338 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

359 حكم جناية.

25170 حكم حبس جزئي.

4171 حكم حبس مستأنف.

44113 حكم غرامة.

11525 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 11 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 270 قضية مخدرات.. بإجمالي 299 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت «41,925 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «10,475 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «6,702 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «6,103 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «1,575 كيلو جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «888 جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «869 جرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «250 جرام».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «100 جرام».

كمية من مخدر الكيتامين وزنت «65 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «36 جرام».

«217» أمبول مخدر.

«3791» قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «76» متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «24» متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «278» دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة «11 دراجة نارية».

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «29406» مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص «55» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «10» منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.