مصادر قضائية: طفل المرور عاد إلى حضن أسرته والقانون يطبق على الجميع

كشفت مصادر قضائية، عن أن أحمد أبو المجد صاحب واقعة التنمر على أمين شرطة في المعادي والشهير إعلاميا بـ«طفل المرور»، عاد إلى أسرته بموجب الحكم المستأنف أمام محكمة الجنايات التي قضت بإلغاء العقوبة المقرر من محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وأضافت المصادر أن الحكم المستأنف نهائيا وبات، لافتين إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بإيداع «طفل المرور» دار رعاية زالت بقوة القانون وبحكم محكمة الجنايات الذي شمل تسليم الطفل لأسرته.

«طفل المرور» غادر دار الرعاية منذ أشهر

وأضافت المصادر أن «القانون يجري تنفيذه على الجميع دون الالتفات إلى مواقعهم الوظيفية، وأن طفل المرور أحمد أبو المجد نجل المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، وخضع للقانون شأنه شأن باقي المتهمين، وقضى عقوبة إيداعه في دار الرعاية تنفيذًا لقرار النيابة العامة وفق قانون الطفل لكن عمره وقت القبض عليه كان 11 سنة، وبعد أن عاقبته الجنايات بالحبس لمدة سنة جاء الحكم المستأنف أمام الجنايات بإلغاء مدة العقوبة، وغادر دار الرعاية منذ عدة أشهر تنفيذًا للحكم القضائي المستأنف».

وأوضحت المصادر أن طفل المرور أحمد أبو المجد منذ أن غادر دار الرعاية بموجب حكم الجنايات فأن رعايته انتقلت إلى أسرته بشكل طبيعي، مؤكدين أن الأسرة هي المسئولة عن تنفيذ مهمتها في الرعاية والاهتمام بالطفل دون أي ولاية من أي جهة قانونية سواء النيابة العامة أو دور الرعاية.

طفل المرور والتنمر على أمين شرطة

كانت فيديوهات طفل المرور على منصات التواصل الاجتماعي أثارت ضجة كبيرة عندما ظهر الطفل وهو ينتمر على أمين شرطة في مرور القاهرة، وقت أن كان يقود سيارة صديق والده بالقرب من منزل أسرته في المعادي.

وألقي القبض على الطفل وأصدقائه وأحيلوا إلى القضاء وعاقبتهم محكمة الجنايات بالحبس لمدة سنة، وبعد الاستئناف من قبل المتهمين على الحكم ألغت المحكمة عقوبة الحبس المطبقة عليهم.