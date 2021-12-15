نظر استئناف راغدة شلهوب ضد تغريمها بتهمة سب حلا شيحة ومعز مسعود 9 فبراير

قررت محكمة جنح مستانف أكتوبر، تحديد جلسة نظر الاستئناف المقدم من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا للمذيعة راغدة شلهوب، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنح، في واقعة اتهامها بسب وقذف الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود، 9 فبراير المقبل.

تغريم راغدة شلهوب 15 ألف جنيه

وأجرى المستشار هيثم عباس، استئنافًا على الحكم الصادر ضد موكلته الإعلامية راغدة شلهوب، بتغريمها 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف حلا شيحة ومعز مسعود، وذلك في القضية التي حملت رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنح الاستئناف يعد وكأنه لم يكن لحين الفصل في الاستئناف.

أثق في أحكام القضاء

وقال «عباس»، إنه يثق في أحكام القضاء المصري وبراءة موكلته من تهمة سب وقذف حلا شيحة ومعز مسعود.

يأتي ذلك بعدما عاقبت محكمة جنح ثالث أكتوبر طارق الشناوي الناقد الفني، والإعلامية راغدة شلهوب مذيعة برنامج «نص الكلام»، بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما.

دعوى سب وقذف

وتضمنت الدعوى، أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضي بدائرة قسم أكتوبر ثالث من موقع بث قناة النهار الفضائية، استضافت الإعلامية راغدة شلهوب، حلا شيحة ببرنامجها «نص الكلام» وتناولا بالسب والقذف علنا؛ استنادا بفلاشه وسي دي مسجل عليهما الحلقة بالكامل بألفاظ السب والقذف.

وأكدت الدعوى أن الألفاظ والجمل المرفقة بالأوراق، تحتوي في جماعها على السب والقذف وبدون وجه حق، هذا ولما كانت هناك العديد من الأضرار المادية والأدبية أصاب الطالبين من جراء أفعال المعلن إليهم الموضحة بصدر العريضة، فإنهما يدعون مدنيًا متضامنين بمبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

وخرج الناقد الفني طارق الشناوي، خلال برنامج نص الكلام على قناة النهار، ووجهت له مذيعة البرنامج راغدة شلهوب، عدة أسئلة عن قصة زواج حلا شيحة من معز مسعود، والتناقضات التي تم توجيهها للثنائي، ليرد الناقد الفني بأن هذه الأمر يرجع إلى التربية التي خضعت لها حلا شيحة موجهًا انتقادات أيضًا لوالدها.

معز مسعود يرد على الناقد طارق الشناوي

ورد بعدها معز مسعود، عبر حسابه بموقع التدوينات «تويتر»، قائلا: «تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت لي ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيين مصريين، أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد صرّح أن الباحث والمنتج معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه.