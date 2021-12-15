محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لـ«تنمية الصعيد»

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة لبحث ومناقشة دور المجلس وآليات تفعيله والإعداد لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والذى ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية وشملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا والمرحلة الثانية تضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج ود.أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية ومحمود بركة استشاري الترويج للاستثمار وجذب القطاع الخاص بالبرنامج وربيع محمد عبدالبصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج والمهندس أحمد وهبة أخصائي بالبرنامج ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بأسيوط وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد وناقش محافظ أسيوط أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها مثل تكلتلات "الرمان - النباتات الطبية والعطرية- الربحان" فضلا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وآليات تفعيله.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وتفعيل دوره في المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات من خلال عمل خطط تشاركية تضم لجان ومنتديات محلية ممثل فيها المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين من الكوادر الوطنية التي تهتم بالصالح العام وكافة أطياف المجتمع للمشاركة في وضع هذه الخطط وتعظيم الايرادات المحلية فضلاً عن حسن إدارة الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مؤكدًا أهمية عمل دراسة جيدة للمشروعات المقرر تنفيذها ضمن البرنامج لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة المشروعات وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية وفقاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو مشيرًا إلى أهمية الدور التنسيقي بين لجان التخطيط المحلي وكافة الجهات على مستوى المحافظة وتحديد الفجوات التنموية في كل إدارة محلية لترجمتها من خلال مشروعات كما قدم عرضًا عن انجازات البرنامج والمخرجات والنتائج .