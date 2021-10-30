«شعراوي»: 3589 مشروعا بسوهاج وقنا بـ10مليارات جنيه ضمن «تنمية الصعيد»

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، كنموذج تنموي يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد فيما بعد، مشيرا إلى المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتي المنيا وأسيوط، وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج ساهم منذ يناير 2018 حتى نهاية العام المالي 2020 / 20221 في تنفيذ 3589 مشروعًا في محافظتى قنا وسوهاج، بتكلفة تقترب من 10 مليارات جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، منها 2187 في محافظة سوهاج و1402 بمحافظة قنا.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية في الجلسة الأولى ضمن فعاليات يوم المدن العالمي، والمقام بمدينة الأقصر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

375 مليار جنيه لتحسين معيشة المواطنين

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن تكلفة تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين داخل عدد من محافظات الصعيد دعمًا من الدولة المصرية للمشروعات في محافظات الصعيد عَلِى مدار السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي، حيث بلغت التكلفة حوالي 375 مليار جنيه لتحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل.

3 محاور لبرنامج تنمية الصعيد

وتابع «شعراوي»، أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يركز على 3 مكونات، هي دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والمكون الثاني هو الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية، فضلًا عن التخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة، فيما يركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية ودعم النظم الجغرافية.