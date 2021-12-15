دار الكتب تستقبل وفدا من الأرشيف الإماراتي وتهديه نوادر المخطوطات

استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، وفدا من الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمّ عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف الوطني، وعبدالعزيز سالم العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات، وحمد سليم الحميري، مدير إدارة البحوث.

تفاصيل زيارة وفد الأرشيف الإماراتي لدار الكتب

وبدأت الزيارة بقاعة البحث في دار الوثائق، حيث تم الاطلاع على نماذج من حجج الأمراء والسلاطين والفرمانات وسجلات المحاكم الشرعية، ثم اتجه الوفد إلى وحدة التصوير عالي الجودة «المسح الرقمي» ومعمل الترميم بدار الوثائق، واطلعوا على جهود دار الوثائق في حفظ وصيانة وترميم الوثائق، من خلال المعالجات البيئية والكيميائية المختلفة، حيث أشاد الوفد بخبرات دار الكتب والوثائق في ذلك المضمار.

واتجه الوفد إلى دار الكتب في جولة بدأت بقاعة الخدمات الرقمية التي تحتوي على تراث دار الكتب المرقمن، وقاعة الدوريات بما تحتويه من دوريات عربية وأجنبية.

إهداء درع وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية لنيفين موسى

كما زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية في دار الكتب والتي تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقاعة المكتبات الملكية والمهداة بما تحتويه من مقتنيات نادرة للأديب توفيق الحكيم والأديب عباس محمود العقاد ومكتبات الأسرة العلوية والمكتبة التيمورية.

وأهدى الوفد الإماراتي للدكتورة نيفين موسى، درعا من وزارة شؤون الرئاسة، ممثلة في الأرشيف الوطني الإماراتي، ويمثل الدرع قصر الحصن الذي يعد رمزا لنشأة إمارة أبوظبي، وأقدم معلم تاريخي فيها.

وأهدت الدكتورة نيفين موسى، مجموعة نفيسة من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، تضم: الكتاب التذكاري «مصر في المعارض الدولية»، وأرشيف الخرائط في دار الكتب، والكتاب التذكاري «قناة السويس»، ونوادر مخطوطات دار الكتب، وروائع فن الخط والتذهيب القرآني.