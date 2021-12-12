أبرز إهداءات الكتب لـ نجيب محفوظ.. بينها جيهان السادات وطه حسين

بمناسبة الاحتفال بالذكرى 110 سنة على ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ، افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض إهداءات رجال الثقافة والسياسة لأديب نوبل، وذلك بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب.

إهداءات من طه حسين وجيهان السادات من بين المعروضات

وتقدم المعروضات مجمعة لأول مرة، والمعرض إعداد الكاتب طارق الطاهر.

ويضم المعرض ما يزيد على ثلاثين صورة من الإهداءات التي كتبها رموز الأدب والسياسة للأديب نجيب محفوظ في فترات زمنية مختلفة من أبرز هذه الإهداءات، إهداء يخط يد جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، لكتابها «سيدة من مصر»، وكتبت في الإهداء: «إلى من شرف مصر.. وشرفت به مصر إلى الأستاذ الفاضل نجيب محفوظ أهدي كتابي مع مودتي وتقديري»، وإهداء آخر من جيهان السادات إلى زوجة نجيب محفوظ، عطية الله إبراهيم، جاء فيه: «وإلى زوجته الفاضلة عطيات شريكة كفاحه ونضاله الطويل، أهدي كتابي مع محبتي وإعزازي، وتوقيع جيهان السادات بتاريخ 6 أكتوبر 1989».

وإهداء آخر من الدكتور طه حسين مكتوب على كتاب «الأيام» جاء فيه: «إلى صديقي الأستاذ نجيب محفوظ مع أزكى التحيات وأصدق الود» وبتاريخ 6 مارس 1973، وإهداء ثالث من الدكتور زكي نجيب محمود لكتابه «مجتمع جديد أو الكارثة» وجاء فيه: «إلى الأديب المبدع الأستاذ نجيب محفوظ، تحية وتقديرا وإعجابا» بتاريخ 29 سبتمبر 1978.

كما يضم المعرض مجموعة من الإهداءات من ثروت أباظة، وجمال الغيطاني، ويوسف القعيد، وسكينة فؤاد، ومصطفى محمود، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

معرض نجيب محفوظ يضم الإهداءات المقدمة من كبار الشخصيات

وأشار طارق الطاهر إلى أن المعرض يضم الإهداءات المقدمة من الأعمال الإبداعية لكبار الشخصيات منها شخصيات أدبية، نقدية، دينية، سياسية، عسكرية، ورجال قضاء وسينمائيين وفنانين وغيرهم، التي أُهديت لمحفوظ علي منذ الأربعينيات تقريبا وحتي رحيله في 2006؛ والتى تشكل ملامح علاقات «محفوظ» مع المُحطين به، منهم سهير القلماوي، سيزا قاسم، رجاء النقاش، طه حسين، فتحي رضوان، جمال الغيطاني، إيميل حبيبي، توفيق الحكيم، ثروت أباظة، جهاد الكبيسي، جورج طرابيشي، جيهان السادات، وغيرهم؛ ومن خلال تلك الإهداءات يتم استكشاف مكانة أديب نوبل وسط الأدباء وحرصهم على إهدائه أعمالهم، ويمكن التعامل معها باعتبارها رسائل، تلقي الضوء على علاقة محفوظ مع العديد من الشخصيات.