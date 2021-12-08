الغرف التجارية: انخفاض أسعار الخضر والدواجن والبيض خلال الشهر الماضي

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، والمعنية برصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي.

انخفاض كبير في أسعار الخضر والفاكهة

وأوضح العربي أن الأسواق شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة، بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية بكافة أسواق محافظات مصر، مقارنة بشهر أكتوبر، حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 و50 % بمختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 و35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق عليه، كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 و 12 % .

ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 و10 % حسب النوع والمحافظة كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بحوالي 5% وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5%، ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و 17%، بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام، كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات .

وأشار «العربي»، إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

انخفاض سعر الطماطم بنسبة 50% و25% للثوم

وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه «العربي»، والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بنحو 50% و25% في سعر الثوم و40% في سعر الجزر و33% في سعر البامية و20% في أسعار البطاطس والكوسة، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بنحو 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال 20%، وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بنحو 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بنحو 7% مقارنة بالشهر السابق .