الفئات المستثناة من مسحة «PCR» قبل السفر للسعودية

صرّح عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية بأن وزارة الداخلية بالمملكة، كشفت عن إجراءات جديدة بشأن شروط السفر للسعودية في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما ترفعه الجهات الصحية المختصة، لافتا إلى أنّ الأمر يتعلق بزوج المسافرة السعودية وزوجة السعودي وكذلك فئات العمالة المنزلية.

القرار السعودي يشمل العمالة المنزلية المصاحبة للسعوديين

وقال «حنفي»، إنّ وزارة الداخلية السعودية قررت استثناء زوج المواطنة السعودية وزوجة المواطن السعودي وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية القادمين من خارج المملكة، من فحص (PCR) قبل القدوم للمملكة.

ولفت نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إلى أنّ جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

ماذا يعني قرار وزارة الداخلية السعودية؟

وأكد «حنفي»، أنّ المصري المتزوج من سعودية والسعودي المتزوجة من مصرية يحق لهما الدخول للمملكة في أي وقت دون الحاجة إلى إجراء المسحة الطبية، وكذلك الحال بالنسبة لأولاد ووالدي المواطنين، من غير السعوديين، وأيضا العمالة المنزلية المصاحبة للمواطنين السعوديين القادمين من خارج المملكة، ولفت إلى أن هذه الاستثناءات ليست قاصرة على المصريين فقط بل على جميع القادمين إلى المملكة.

إجراءات السعودية ارتبطت بوضع وباء كورونا

واتخذت السعودية عدد من الإجراءات ضمن شروط السفر إليها في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكان منها تعليق السفر من 21 دولة، لكن تم إلغاء القرار مع بعض الشروط التي تتعلق بالحصول على اللقاحات المعتمدة في السعودية، وكذلك المسحة الطبية.