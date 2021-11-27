«اتحاد المصريين» يوضح شروط السفر للسعودية حسب الحصول على اللقاح

تتواصل إعادة النظر في إجراءات وشروط السفر للسعودية، وكان آخرها ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية بالسماح بدخول المملكة من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل أن يغادرها، على أن يخضع المسافر لحجر صحي لثلاثة أيام فقط.

وفي هذا السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، لـ«الوطن»، إن القرار الجديد الصادر بشأن شروط السفر للسعودية والصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة واضح جدا ويقصد به المقيمين الذين كانوا في المملكة وتلقوا لقاحا واحدا، هؤلاء يسمح لهم بدخول المملكة على أن يخضعوا للحجر الصحي 3 أيام.

شروط السفر للسعودية لمن تلقى جرعة واحدة داخل المملكة

وأوضح «حنفي» أنه سيكون على هؤلاء أيضا، أي الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة قبل مغادرة المملكة، إجراء مسحة طبية أو تحليل البي سي (PCR) قبل موعد وصوله إلى السعودية بـ 72 ساعة وأن تكون بالطبع نتيجته سلبية، وسيكون عليه أيضا الخضوع لمسحة طبية جديدة في اليوم الثالث من الحجر الصحي داخل السعودية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية: «على أن يتم أخذ اللقاح لهؤلاء خلال نهاية الحجر الصحي المؤسسي أو خلال فترة الحجر الصحي وهي ثلاثة أيام، بعدها سيكون متاحا أمامه الانخراط في المملكة العربية السعودية».

شروط السفر للسعودية لمن تلقى جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة

أما من كان تلقى جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتها، فإنه لن يحتاج إلى الحجر الصحي على الإطلاق حتى لو دقيقة واحدة، وإنما سيكون عليه فقط أن يحضر نتيجة خضوعه للمسحة الطبية أو تحليل البي سي (PCR) قبل موعد وصوله إلى السعودية بـ 72 ساعة وبالتأكيد تكون نتيجة الفحص سلبية.

شروط السفر للسعودية لمن لم يسبق له تلقي أي جرعات داخل المملكة

وبسؤاله عن شروط السفر للسعودية للمسافر الذي لم يتلق من الأساس أية جرعات لقاحات داخل المملكة، أجاب «حنفي»: «في هذه الحالة حتى لو كان أخذ جميع اللقاحات الموجودة في العالم، سيكون عليه الالتزام بحجر صحي لمدة 5 أيام داخل السعودية، وقبل ذلك إحضار نتيجة مسحة طبية سلبية يكون أجراها قبل وصول المملكة بـ 72 ساعة، وعند الوصول سيكون عليه أيضا إجراء مسحة طبية ثانية، وفي اليوم الخامس للحجر الصحي سيخضع لمسحة طبية ثالثة».

وأضاف «حنفي»: «وسيكون على المسافر الذي لم يتلقى أية لقاحات داخل المملكة تلقي أول جرعة لقاح خلال فترة الحجر المؤسسي وهي 5 أيام».

جميع المسافرين من كل دول العالم سيلتزمون بشروط السفر الجديدة للسعودية

وفي ختام تصريحاته، لفت نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إلى أن هذه الإجراءات باتت تطبق على جميع المسافرين من جميع دول العالم، خاصةً أن مصر كانت قبل أيام من بين 6 دول سمح لها بقدوم المسافرين منها عبر الطيران المباشر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عودة الطيران المباشر مع مصر لاستقبال المسافرين إلى المملكة بشرط الخضوع لحجر مؤسسي 5 أيام بصرف النظر عن مستوى التحصين للمسافر.