حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم تجوب 19 دولة برعاية وزارة الهجرة

في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي دشنتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي MEDCE»، أطلق المركز حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، وذلك في 19 دولة حول العالم، قام بها الطلاب المصريين ممثلي المركز في هذه الدول.

ونفذ ممثلو «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج»، عددًا من الفيديوهات الترويجية للمنتدى بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات بالدول التي يدرسون بها لتشجيع الشباب من مختلف دول العالم، على كيفية التسجيل لحضور المنتدى، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجارب الشباب بالمنتدى

ورصدت الفيديوهات، تجارب عددا من الشباب الذين شاركوا بالفعل خلال النسخ السابقة للمنتدى، مشيرين إلى أن المشاركة في منتدى شباب العالم تجربة مهمة جدًا للتعرف على الشباب من كافة دول العالم والتعرف على مختلف الثقافات في مكان واحد يجمع كل هذا، بالإضافة إلى لقاء القيادات المصرية وقيادات ممثلي كافة دول العالم، كما تضمنت الفيديوهات التي تم تنفيذها بلغة الدولة التي تم التصوير فيها واللغة الإنجليزية للترويج لأهداف المنتدى وفعالياته وأنشطته.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن سعادتها بما تحقق من أهداف في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

الشباب المصري بالخارج محور أساسي لعمل وزارة الهجرة

وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ الشباب المصري بالخارج محور أساسي لعمل وزارة الهجرة، معربة عن فخرها بأبنائنا الدارسين في الخارج وحرصهم على تطوير معارفهم وخبراتهم، بما يعود بالنفع على الوطن، مؤكدة أنّ شبابنا الدارسين بالخارج كنز وسفراء لمصر، وأصبح لدينا من ينقل الصورة الحقيقية للخارج ويروج لما يحدث على أرض مصر من تنمية.

تبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع

ويعود منتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، بهدف تجميع الشباب من جميع أنحاء العالم مع صنّاع القرار والمسئولين لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع.