محمد صبحي: أزمة رشوان توفيق ألمتني.. لم يكن في سلوكه أي شيء من الخلل

علق الفنان محمد صبحي، على أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته وزوجها ونجلها، بعدما رفع الطرف الأخير قضية ضده، حسبما ذكر في برنامج «واحد من الناس»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة» أمس، إذ قال صبحي: «أنا تألمت ومصدقتش، الفنان رشوان توفيق لم يكن في سيرته أي شيء من الخلل»، كما أنه شعر بالفنان رشوان توفيق، عندما تحدث عن حجم تألمه بسبب ما يتعرض له من ابنته، وذلك في الجزء الثامن من ونيس الذي عرض في 2012.

ما قيل مجرد عنوان ولم يقال أي تفاصيل وبناته الآخريات يشاركوه ويساندوه

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفنان رشوان توفيق «لازم يعرف إن في حالات بتحدث مثل ما تعرض له، ما قيل مجرد عنوان ولم يقال أي تفاصيل وبناته الآخريات يشاركوه ويساندوه وكفاية أن أبنائه جنبه»، موضحًا أنه في مسلسل ونيس، شعر أن كل ما زرعه في أبنائه انهار تحت فوضى مفتعلة.

إن شاء الله لا يؤلم الفنان الكبير رشوان توفيق

وتابع الفنان محمد صبحي: «أبناء ونيس بدأ سلوكهم يتغير لدرجة أن الجمهور شعر بالحزن، لكنهم علموا وقتها أنه لم يمنح أبنائه المصل، أبنائه أخبروه أنه علمهم أنه لا يكذبون ولكن لم يعلمهم أنهم سيواجهون كذابين، إن شاء الله لا يؤلم الفنان الكبير رشوان توفيق، ويجب أن يعلم أن هناك أمور تحدث بهذا الشكل، ويكفي أن أبنائه جميعا بجانبه».