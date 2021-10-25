محمد صبحي: مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي اتولد على إيدي في 2016

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي المقرر إقامته من 6 إلى 11 من شهر نوفمبر الجاري بحضور مازن الغرباوي رئيس المهرجان والفنان محمد صبحي رئيس شرف المهرجان والفنانة القديرة سميحة أيوب التي تحمل الدورة اسمها.

مهرجان شرم الشيخ يكرم سميحة أيوب

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الفنانة سميحة أيوب عن الفن ودورها في المسرح لجعلها سيدة المسرح العربي وقال الفنان محمد صبحي: «المهرجان اتولد على إيدي من الدورة الأولى التي انطلقت عام 2016».

وأشار إلى أن تكريم الفنانة سميحة أيوب تأخر كثيرا لدورها الكبير والقدير في إثراء الحركة المسرحية أما السفير التونسي بالقاهرة فقد أعرب عن سعادته لاختيار تونس ضيف شرف المهرجان، مؤكدًا أن العام الحالي هو عام الثقافة بتونس، وأشار المخرج مازن الغرباوي إلي أن هناك عددا كبيرا من النجوم سيكونون أعضاء لجنة تحكيم من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل أجازة مفتوحة

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل أجازة مفتوحة بجانب شريف منير ولقاء الخميسي ومراد مكرم ومريم قورة ودنيا ماهر وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وملك قورة وسامي مغاوري، ونور محمود وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي.

وتمكن المسلسل من تحقيق نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه يتحدث عن مواضيع اجتماعية خاصة بالأسرة.