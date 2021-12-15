عمرو سلامة رفقة والدته في العرض الخاص لفيلم «برة المنهج»

حرص المخرج عمرو سلامة، على اصطحاب والدته، في العرض الخاص لفيلمه الجديد «برة المنهج»، والمُقام حاليًا داخل إحدى صالات السينما بالقاهرة الجديدة، إذ حرصت على التواجد بشكلٍ مبكر، في إطار الدعم والتشجيع.

أبطال وأحداث فيلم برة المنهج للفنان ماجد الكدواني

فيلم برة المنهج، بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

تدور أحداث فيلم «برة المنهج» في إطار تشويقي، حول الطفل اليتيم «عمر» الذي يتعرض للتنمر من زملائه في المدرسة بسبب شكله وارتدائه لنظارة طبية، فيريد عمر أن يثبت شجاعته أمام أصدقائه فيقرر الدخول إلى أحد المنازل المهجورة المقام أمام مدرسته، ولكنه مكان يخشاه الجميع حيث يحكى عنه العديد من الأساطير، وبعد دخوله إلى المنزل يتعرف عمر على رجل مسن يعيش في البيت، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، ويبدآن معًا رحلة لاكتشاف الذات.

والدة عمرو سلامة عن ابنها: فخر الشباب المصري

وكانت والدة المخرج عمرو سلامة، دعمته إبان عرض مسلسل ما وراء الطبيعة، عبر منصة نتفليكس، حيث قالت في تعليق لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، آنذاك: «حياكم الله يا شباب، أولا شكرا لله وحمدا أن وهبني فخر الشباب المصري المحب لوطنه وعمله وجده واجتهاده، وإصراره على تحقيق حلمه بكل إبداع ورقي ووفاء لذوي الفضل عليهم وبكل هذه المشاعر الرائعة النبيلة».

وأكملت: «شكرا على إهدائي كل هذا الفخر والحب والسعادة، حفظكما الله وبارك فيكما، ودمتم مبدعين وناجحين وسعداء وشكرا لكما يا صناع البهجة وتحياتي».

عمرو سلامة عن والدته: المعلمة والملهمة

ووصف عمرو سلامة، والدته، بقوله: «المعلمة، الملهمة، المحفزة، المتحدية، المصححة، المقيمة، الناقدة، البيت، المدْرَسة، الحياة، وما كان قبل الحياة وما سيكون بعدها، السيدة الأولى.. أمي».